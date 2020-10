Lendemain de deuil / Me Nafissatou Diop et sa sœur remercient vivement le couple présidentiel.

La notaire Me Nafissatou Diop et sa petite sœur Mme Mbaye Fatoumata Zahra Thiam, récemment orphelines de leur mère Aminata Sow, ont tenu à remercier vivement le couple présidentiel et leur famille pour le soutien indéfectible témoigné à leur endroit. Des remerciements doublés de reconnaissance pour tous les efforts fournis au profit de la famille éplorée par le Président Macky Sall et son épouse Marième Faye Sall.



Pour rappel, la notaire et sa sœur ont perdu leur mère le lundi 12 octobre dernier.