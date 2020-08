Lendemain de démolition du marché Sandaga : Les commerçants attendent de l'Etat qu'il respecte ses engagements.

Chose dite, chose faite. Le marché Sandaga haut lieu de commerce a été finalement démoli ce week-end. Accompagné par la police, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique et ses éléments sont passés à l'acte, ce dimanche 02 août 2020. Une situation que certains commerçants trouvent déplorable et estiment que la décision est prématurée en cette veille de Tabaski.



Les nombreuses cantines qui étaient aux abords du bâtiment n'ont pas échappé aux bulldozers. Les débris des cantines profitent totalement aux ramasseurs de ferraille qui se frottent les mains.



Les commerçants qui ont finalement obtempéré aux ordres de l'autorité, ont tous plié bagages pour rejoindre leur nouveau lieu d’hébergement, en l’occurrence l’ancien Champ de Course, le temps de la réhabilitation et de la reconstruction du nouveau marché.



À cet effet, le président de l'association "And Taxawou Sandaga", Dame Niang, invite l'État du Sénégal à respecter ses engagements. "Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Nous voulons que l'État respecte ses engagements et qu'on n’ait pas de problème avec les autres qui vont leur succéder. Tous les commerçants ont pris leurs bagages. Il ne reste plus rien", a-t-il bien précisé.



Selon Dame Niang, le nombre de cantines est suffisant pour accueillir les commerçants, mais seulement, dénonce-t-il, les cantines sont très étroites surtout pour certains tailleurs.



Toutefois, les riverains du marché Sandaga se réjouissent de la mesure et de la réhabilitation de ce bâtiment de commerce qui date de 1933. Omar Kandé estime que cette situation est un mal pour un bien. Selon lui, ce qui importe, c'est la sécurité des gens et ce bâtiment devait être repris depuis 2015.



Pour rappel, l'État avait sommé les commerçants du marché Sandaga de quitter les lieux le 01 août 2020 au plus tard. Ainsi, il entend reconstruire le marché à l’identique et ériger un centre commercial pour reloger tous les commerçants...