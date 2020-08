Lendemain de coup d'État au Mali : L'Imam Dicko recoit le CNSP...

Le porte-parole de la junte qui a pris le pouvoir ce mardi 18 aout au Mali a invité dans un discours lu à la télévision nationale « La société civile et les mouvements socio-politiques à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d’une transition politique civile, conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice d’une démocratie à travers une feuille de route qui jettera les bases d’un Mali nouveau ».



Une invitation qui n’est pas restée lettre morte. En atteste la visite effectuée ce mercredi en début d'après-midi chez l’Imam Dicko par des membres du CNSP. Un choix loin d'être anodin pour ce que ce religieux représente au sein du mouvement du 05 juin qui a donné du grain à moudre à IBK depuis plusieurs mois.



« Les finisseurs chez l'Imam Dicko », annonce la page Facebook authentifiée de la Coordination des mouvements, association et sympathisants de l'Imam Dicko. Il reste maintenant à déterminer les sujets autour desquels les membres de la délégation du CNSP et le religieux discuteront.



Mais, compte tenu du contexte, il va sans dire que l'avenir du Mali et les visées du M5 RFP seront au centre des discussions.