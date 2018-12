Lendemain d’investiture du candidat Macky Sall : les Koldois se prononcent

Au lendemain de l’investiture du candidat Macky Sall, les Koldois (les militants et sympathisants du parti au pouvoir et ceux de l’opposition confondus) se sont prononcé sur la question.



Il apparait que, dans la capitale du Fouladou, les avis sont mitigés sur le rapport de force non proportionnel entre le candidat au pouvoir et ceux de l’opposition.



Souleymane Sané, soudeur de son état, exhorte au fair-play. « Que les armes soient égales », soutient-t-il.



Abdoulaye N’diaye de l’apr d’avancer : « C’est une satisfaction pour nous car notre candidat Macky pèse plus que les autres car nous n’avons pas le même bilan. Ceux qui racontent des on-dit veulent surtout salir l’image de notre candidat en disant que nous utilisons l’argent de l’Etat».



Fatouma Mballo vendeuse de légumes au marché central de se désoler en ces termes : « Au lieu de repenser l’économie de notre pays, les hommes politiques ne pensent qu’à eux-mêmes. Je trouve que nos conditions de vie sont difficiles et l’argent qui a servi à cette investiture pourrait servir à financer les femmes rurales par exemple. »



« Cette investiture n’est qu’une mascarade au lieu de penser au peuple, le candidat préfère inviter ses militants et ses collègues présidents pour gaspiller de l’argent. Il fait passer ses intérêts avant de ceux du peuple. Je suis désolé de cette démarche démagogique », éructe Mame Maty Fall du Pds.



« De toute les façon, nous sommes avec Macky qui est en train de transformer notre ville. Nous nous reconnaissons dans sa gestion et il peut organiser son investiture où il veut car nous sommes dans une démocratie », dit Ibrahima Dramé de l’Apr.