Lendemain Sénégal/Madagascar : Les remplaçants s'affrontent dans un 7 contre 7, festival de buts sur mini-terrain

Au lendemain de leur victoire face à Madagascar (2-0) et à deux jours de leur match amical contre le Mali, mardi, 14 Lions se sont affrontés dans un sept contre sept avec gardien, sur une moitié de terrain. Il y avait de la bonne humeur sur la pelouse en gazon naturel de l'institut Diambars pendant un peu plus d'une demi-heure, et pas mal d'éclats de voix.



Consignes principales de cette opposition très technique et riche en buts : éviter les passes longues, limiter au maximum les touches de balle, conserver le ballon au sol. Ce sont finalement les "chasubles verts" qui se sont imposés grâce à une bonne défense de Cheikhou Kouyaté, en leader.

Ses partenaires étaient pour l'occasion Lamine Gassama, Alfred Ndiaye, Diao Baldé, Mbaye Diagne, Santy Ngom. En face, avec les maillots rouges figuraient Pape Djibril Diaw, Loum Ndiaye, Pap Abdou Cissé, Moussa Konaté, Sada Thioub et Cheikh Ndoye. Dans les buts, Alfred Gomis et Dialy Kobaly Ndiaye ont, eux aussi, participé à l'entraînement avec 14 joueurs...