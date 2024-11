Législatives2024 : "Pourquoi ne pas voter Pastef et Ousmane Sonko"(Massaly, Président du Parti UNR)

À l'instar de gens qui appellent à voter la liste Pastef, il y a aussi ceux qui appellent à ne pas voter cette bannière. Et parmi eux, le président du Parti Union pour une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. "Les senteurs de votes-sanctions contre le régime Pastef sont à prévoir au soir du 17 novembre 2024. Des agitateurs et manipulateurs ont été investis, alors que dans l’exactitude des faits politiques, les seules évocations de leurs noms provoquent mépris et dédain. Ce qui est certain est que quels que soient les résultats des Législatives, de grandes surprises auront lieu. Détenteur du Pouvoir et de l’Avoir, Sonko s’est érigé en Bonaparte de Pastef et Napoléon de la coalition Diomaye. Les surprises, les déceptions et les trahisons ont été alors nombreuses. Le Chef de la Primature lui-même a tracé la physionomie de ce qui devrait être le Législatif dans l’hypothèse d’ailleurs très peu probable où son camp sortirait vainqueur", a-t-il lancé.

Et d'ajouter " Arbitrairement et non arbitralement ! La raison ? Outre la manipulation et les mensonges du leader de Pastef, la nouvelle redevance sur l’électricité instaurée par l’État sénégalais, le report des décaissements du FMI, 8000 emplois du BTP perdus à cause de Sonko qui a bloqué tous les chantiers privés et étatiques par ricochet les cimentiers qui risquent de mettre la clé sous le paillasson, un vote-sanction serait simplement une question de dignité. En politique, l’honneur n’abdique pas, le duo Diomaye-Sonko a, à son actif, plus de revers que de performances. Une spirale de forfaitures et de promesses non tenues, sur fond de gouvernance manipulatrice, est fortement décriée contre le régime".