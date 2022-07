Législatives2022 : les exigences de la coalition Yewwi Askan Wi

Ce dimanche 31 juillet 2022 sont organisées au Sénégal les élections

législatives. Ainsi seront renouvelés, pour cinq (5) ans, les cent soixante-cinq (165) membres de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi "rappelle à l’État du Sénégal, à travers la Direction Générale des Élections et la CENA, leur rôle et responsabilité sur la bonne organisation du scrutin, le respect des horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote et l'approvisionnement en quantité suffisante des bulletins sur le territoire national et au niveau de la diaspora."