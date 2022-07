L'image a fini de faire le tour des réseaux sociaux. En effet, à Thiès où il était en caravane ce samedi 16 juillet 2022, Ousmane Sonko, n'a pas souhaité être enregistré par la RTS et a tout simplement écarté le micro de nos confrères.



En effet, dans le cadre de la couverture officielle de la Campagne Électorale des Législatives du 31 juillet prochain, l'équipe de la RTS mise à la disposition de la coalition YEWWI ASKAN WI "a fait l'objet de propos discourtois et inélégants de la part de Monsieur Ousmane Sonko."



Un geste qui a même provoqué dans la foulée des huées de ses partisans. À cet effet, dans un communiqué parvenu à Dakaractu, la RTS "condamne avec fermeté cette attitude et exige du respect vis-à-vis de son équipe qui ne fait qu'accomplir sa mission de service public", lit-on dans le communiqué.



Cependant, la RTS précise qu'elle prendra dorénavant "toutes ses dispositions pour ne plus faire l'objet d'attaques indignes de quelque responsable politique que ce soit..."