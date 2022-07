Législatives2022 : l'appel de l'AIS au sens civique et à des élections apaisées

À quelques heures du démarrage du scrutin des législatives, l'Association islamique pour le soufisme (AIS) appelle la population à aller exercer son devoir civique le jour du scrutin.

Toutefois l'AIS magnifie le bon déroulement de la campagne électorale de part et d'autre des différents partis et coalitions en compétition et salue leur maturité d'esprit.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le président de l'association, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, exhorte tous les politiques à plus de responsabilité pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Ainsi il appelle à des élections apaisées sur l'ensemble du territoire national afin de garantir la stabilité et la paix dans ce pays qui nous est tous cher.