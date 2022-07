Législatives2022 : Zahra Iyane Thiam remobilise les troupes de BBY à la Sicap Liberté en vue d'une retentissante victoire.

La coalition BBY de la Sicap Liberté, s’est réunie ce mardi 12 juillet 2022 au siège de la coalition, à la Sicap Liberté, sous la Présidence du Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, Coordonnatrice de ladite coalition, Santi Sène Agne, Tamsir Sokhna et les autres responsables de la coalition.



Cette rencontre servait de top départ officiel de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain et une occasion pour elle de sonner le rappel de tous les responsables aux fins d'une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.



À cet effet, la coalition a félicité l’honorable député et maire sortant de la commune de Liberté, Mr Santi Sène Agne, pour sa présence et son engagement à battre campagne au sein de Benno pour les prochaines joutes électorales.



Mme Zahra Iyane Thiam, a donc invité l’ensemble de ses camarades à suivre la dynamique unitaire et solidaire qui se construit, se consolide et s’élargit avec la présence de tous les partis, mouvements, associations et personnalités indépendantes et de commencer le travail dans les maisons d'abord avant de sortir dans les localités.



Enfin, Madame le ministre a incité les leaders politiques au sens de la responsabilité, et à privilégier le dialogue pour la stabilité du pays.



« La politique faite correctement seule peut nous permettre de maintenir la cohésion sociale dans notre pays. Nous politiques, en tant que serviteurs et porteurs de voix, nous avons une grande responsabilité dans cette recherche de stabilité... car dans une démocratie, l'argument de la violence et de la terreur n'a pas sa place... », a encore indiqué la coordinatrice du comité électoral Bby de la Sicap Liberté.