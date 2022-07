Législatives2022 : « Voter la coalition BBY, c'est faire la promotion des LGBT et du troisième mandat de Macky Sall... » (Barthélémy Dias)

Les élections législatives constituent un enjeu majeur pour les coalitions en lice mais aussi pour les candidats investis tête liste dans le département de Dakar. Parmi ces candidats investis, il y a Barthélémy Dias, la tête de liste de la coalition Yewwi Aslan Wi à Dakar et Alioune Ndoye de la coalition BBY pour ne citer que ceux-là...



À travers sa caravane aujourd'hui dans la commune de Dakar Plateau, le maire de la ville de Dakar appelle à voter contre la coalition BBY pour amener une rupture avec la prochaine législature mais aussi une campagne contre l'agenda des LGBT et la « 3e candidature » du Président Macky Sall.



Parce que selon le maire de la ville de Dakar, « voter la coalition BBY c'est faire la promotion des LGBT et le troisième mandat de Macky Sall... Voter pour Benno, c’est brûler le pays. Si vous consultez les investis sur la liste de Dakar et la liste nationale, vous ne verrez que des responsables qui ont toujours défendu la troisième candidature de Macky Sall. Je persiste que la troisième candidature c’est des pertes en vies humaines. Et pour éviter ce bain de sang, il faut voter l’inter coalition Wallu-Yewwi », a-t-il déclaré...