Législatives2022 - Résultats provisoires : la coalition « Naatangue Askan Wi » réprimande l’attitude de l’opposition et alerte l’opinion…

La coalition « Naatangue Askan Wi » après proclamation des résultats provisoires, a tenu à son siège un point de presse. Faisant partie des huit coalitions ayant participé aux élections législatives, la coalition « Naatangue Askan Wi » à obtenu un score de 25.833 voix sur l’étendue du territoire national et au niveau de la diaspora.



Les membres de la coalition ont félicité, le président de la cour d’appel de Dakar, Mr Aly Ciré Ba, ainsi que tous ceux qui ont permis de mener à bien ces élections avec une telle transparence. La proclamation des résultats a été commentée par Mohamed Diallo le président de la coalition et ses camarades. Ils ont condamné fermement l’attitude de l’opposition qui nie la transparence des élections et fait croire au peuple sénégalais que les résultats issus cette dernière ont été précipités.