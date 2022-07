Législatives2022 : Les premiers mots de campagne de la tête de liste nationale d’Aar Sénégal...

Thierno Alassane Sall qui estime que le rôle du député est primordial pour la marche du pays, appelle les sénégalais à faire le bon choix. « Il est temps de redonner à l’Assemblée nationale son véritable rôle. D’ailleurs, je me permettrai de dire que celle qui est finissante est totalement passée à côté. Nous avons vu des parlementaires qui n’ont pas été à la hauteur des attentes des populations », dénonce la tête de liste d’Aar Sénégal.Dans cette logique toujours, TAS précise qu’il y a, dans la coalition Aar Sénégal, des hommes et des femmes de valeur et qui incarnent la probité qui est attendue par les populations pour changer le visage terni de l’Assemblée nationale. « Nous voulons pendant la campagne, inviter les citoyens à penser à notre programme riche qui sera détaillé dans les jours à venir par le Dr Abdourahmane Diouf. Au Sénégal, ce que nous devons savoir, c’est que les problèmes sont systémiques. Il va falloir alors une touche nouvelle que nos vaillants investis pourront apporter à cette législature qui se profile », propose encore Thierno Alassane Sall.