Législatives2022 : Les populations du Fouladou exposent leurs maux à la coalition Bokk Gis Gis.

En ce dixième jour de campagne, la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey s’enfonce dans les profondeurs du Sénégal. Pape Diop, Mouhamadou Lamine Massaly et Habib Mbaye ont fait le tour du Fouladou. Vélingara était la première étape de leur caravane. La population sortie en masse, a exposé ses problèmes à la tête de liste nationale.



Après avoir écouté la population, le président Pape Diop et sa délégation ont fait cap sur Médina Yoro Foulah où les habitants sont sortis pour rencontrer la coalition. Prenant la parole, les populations ont exposé les maux qui gangrènent leur département. En effet, ce département fait partie des moins développés du Sénégal, selon les habitants. La problématique liée au développement des infrastructures inquiète aussi les populations.



À Médina Yoro Foulah, les complaintes de la population semblent avoir bien été enregistrées par le leader de Bokk Gis Gis qui a invité les habitants de cette partie du Sénégal à voter massivement pour la liste de Bokk Gis Gis Liggeey. « Je ferais l’économie des maux qui gangrènent votre département. Médina Yoro Foulah manque de tout », lance la tête de liste nationale devant ses militants venus de tous les recoins du département.



Pour solutionner les problèmes des départements du Sénégal, l’ancien président de l’Assemblée nationale a dégagé des pistes de solutions. « Si on choisit de faire une décentralisation, les départements doivent avoir des infrastructures de base car Médina Yoro Foulah doit disposer d’une caserne de sapeurs-pompiers et d’un hôpital de niveau », propose la tête de liste de Bokk Gis Gis Liggeey.