Législatives2022 : Le parti socialiste se félicite de la crédibilité du système électoral et juge les résultats favorables au PR pour « poursuivre la mise en œuvre du PSE »

Le parti socialiste (PS) a rendu public un communiqué lu à Dakaractu pour se prononcer sur l'organisation des législatives.



"Après la publication des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier, le Parti socialiste salue la bonne tenue de ces consultations qui se sont déroulées, dans Ie calme et Ia sérénité, démontrant encore ainsi la grande maturité et l'esprit de responsabilité du peuple sénégalais. Aussi, le Parti socialiste félicite-t-il toute l'administration sénégalaise qui a, une fois de plus, donné la preuve de son professionnalisme et de sa bonne maitrise de l'organisation technique et matérielle des élections.

Ces élections viennent ainsi confirmer la fiabilité, l'intégrité et la crédibilité de notre systime électoral dont tous nos compatriotes doivent être fiers."



Poursuivant, le Ps de se féliciter des efforts de l'ensemble des membres de Bby et de ses militants. "En attendant de tirer les enseignements de ce scrutin à la suite d'une évaluation exhaustive tant au sein de la majorité présidentielle que du Parti socialiste. On peut noter que les résultats obtenus par notre coalition permettent au Président de la République de poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent dans une cohérence politique et institutionnelle.



Le Parti félicite très chaleureusement l'ensemble des élus de la coalition Benno Bokk Yaakaar, singulièrement ceux socialistes. Ces félicitations s'adressent aussi à tous les militants et responsables qui se sont investis dans la campagne électorale, en vue de remporter ces élections".