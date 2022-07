Législatives2022 : Le mouvement consumériste (MDS) va soutenir l’inter-coalition Wallu-Yewwi.

En perspective des élections législatives de dimanche prochain, le Mouvement de la Demande Sociale (MDS) a décidé de soutenir l’inter coalition Wallu-Yewwi.



Ce mouvement d’obédience consumériste crée en Mars 2012 à l’occasion de la journée mondiale de la consommation, donne ainsi les arguments qui valident son adhésion à ce regroupement de l’opposition en avançant le coût de la vie, la problématique de l’accès au service public de qualité et l’inaccessibilité aux soins dans le domaine de la santé, l’éducation, les transports, l’électricité, l’eau, l’assainissement, les infrastructures, entre autres.



Les deux mandats successifs de Macky Sall et BBY ont été marqués selon Jean Pierre Dieng, par l’affaissement et la tentative de liquidation du mouvement consumériste avec l’aide des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne veulent pas de ce genre de mouvement fort et crédible capable de rejeter les investissements corrupteurs et de contrôler avec un parlement indépendant de l’exécutif les politiques néolibérales imposées par les bailleurs de fonds pour protéger leurs économies au détriment des consommateurs.



Le Mouvement de la demande sociale demande à tous les consommateurs de « prendre conscience des enjeux économiques et à faire un vote au profit de Wallu-Yewwi et non une abstention qui permettrait à Macky Sall de continuer ses errements... »