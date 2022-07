Législatives2022 / Le Khalife de Médina Baye dit ses 4 vérités aux responsables politiques de Bby à Kaolack : « La population est certes avec vous, mais il ne faut pas être à l'origine de votre propre défaite... »

Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar ont fait cet après-midi une forte délégation pour se rendre auprès des foyers religieux de la commune de Kaolack.



À Médina Baye, ladite délégation a été reçue par le khalife général Serigne Mahi Ibrahima Niass. Le guide religieux qui s'est d'abord félicité de cette visite à l'entame de la campagne électorale, a tenu à dire ses 4 vérités à ses hôtes.



" Vous êtes des hommes et des femmes très respectés parce que votre délégation est composée de gens de connaissances et d'expérience. C'est pourquoi, je vous invite à travailler ensemble en mettant de côté les querelles. Donnez-vous la main... À chaque fois que vous perdez quelque chose c'est à cause de la division. Acceptez toujours de vous mettre autour d'une table pour discuter de vos problèmes. Vous devez aussi privilégier l'entraide, c'est comme ça que vous gagnerez tous vos combats... La population est certes avec vous, mais il ne faut pas être à l'origine de votre propre défaite..."