Législatives2022 : La délégation de Bokk Gis Gis à la rencontre du plus ancien des chefs de village du Gabou (Bakel)

En ce 8ème jour de campagne, la coalition Bokk Gis Gis Liggeey a rendu visite à la population de Darou Cheikh. Pape Diop, tête de liste de la coalition et sa délégation ont effectué une Ziara auprès de Cheikh Aboubacar Ba, représentant du Khalife de Médina Gounass à Kidira.



Accompagné de Mouhamadou Lamine Massaly et Habib Mbaye, Pape Diop s’est rendu ensuite chez Cheikh Ibrahima Mboup représentant de la famille Niassène à Médine, avant de finir leur périple religieux auprès du représentant du Khalife général des Mourides à Kidira avec qui le président a pu discuter et présenter son projet de société pour le département.



Les candidats investis par la coalition dans cette partie du pays ont réservé un accueil chaleureux à la délégation qui sera ensuite de passage à Gabou, dans le département de Kéniaba, région de Bakel, la délégation a rencontré le plus ancien des chefs de village du Sénégal (50 ans dans la fonction). L’homme qui a reconnu les qualités républicaines du président Pape Diop a prié pour la coalition pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet prochain.