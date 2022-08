Législatives2022 : "La commune de Latmingué a apporté une contribution déterminante pour assurer une victoire dans le département de Kaolack (Docteur Macoumba Diouf).

Comme un remake devenu habituel, la Commune de Latmingué, avec à sa tête le Dr Macoumba Diouf, maire et Coordonnateur communal de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a encore une fois sauvé ladite coalition dans le département de Kaolack comme ce fut le cas aux législatives de 2017.

En effet, le Dr Macoumba Diouf, Président du Comité électoral communal de Latmingué et Coordonnateur du Pôle Programme du Comité électoral départemental de Kaolack pour les élections législatives du 31 juillet 2022, a saisi l’occasion d’une assemblée générale de remerciements aux responsables politiques tenue le Samedi 6 août 2022 à Latmingué pour revenir sur la victoire enregistrée et ses secrets. Pendant ce moment de communion avec les populations de sa commune, il s’est félicité de la victoire par 3.944 voix contre 2.099 voix pour Yewwi Askan Wi avec un taux de participation de 52% qui dépasse la moyenne nationale qui est de 46%.

Ainsi le maire, par ailleurs Directeur Général de l’Horticulture, a salué l’élan unitaire engagé par les responsables des formations politiques (partis, coalitions et mouvements) alliés dans la commune de Latmingué autour de lui, ainsi que le brio avec lequel le travail a été mené jusqu’à la victoire du 31 juillet 2022. Après avoir remercié les acteurs politiques et tous les électeurs qui ont renouvelé leur confiance à la coalition BBY, il s’est félicité de leur engagement qui a permis d’assurer encore la victoire comme d’habitude en rappelant que Benno Bokk Yakaar n’a jamais perdu une élection dans la commune entre 2012 et 2022. Il indiquera que BBY a toujours gagné avec des taux compris entre 62 et 77% pour les élections nationales.

En particulier, il a souligné qu’après la Commune de Kaolack, Latmingué est parmi celles qui ont la population électorale la plus importante du département de Kaolack en précisant qu’elle est passée de 9.077 en 2017 à 11.899 en 2022. Ceci, explique t-il, constitue une opportunité pour la coalition BBY car permettant à la commune de Latmingué d’assurer régulièrement une contribution déterminante aux performances électorales du département.

Quant au secret, il dira que cette augmentation du nombre d’électeurs s’explique par des mesures prises pour faciliter l’obtention de pièces et l’inscription sur les listes électorales : délivrance de pièces d’état-civil aux populations à travers les audiences foraines avec une gratuité, soutien pour les opérations d’inscription et de ré-inscription sur les listes électorales par des commissions itinérantes dans les 84 villages que compte la commune...

Il a signalé que pour les législatives de 2022, l’écart entre le score de Bby et celui de Yewwi Askan Wi qui est de 1.845 voix a été le plus élevé réalisé dans le département de Kaolack. D’ailleurs, dira t-il, la commune de Latmingué a ainsi permis, à elle seule, à la commune de Kaolack de combler pour 51% le retard enregistré entre Bby et Yewwi dans la Commune de Kaolack qui a été défaite par un écart de 3. 620 voix. Il dira que sa commune a donc assuré une contribution déterminante à la victoire dans le département de Kaolack doté de 2 députés.

Depuis 2012, rappellera-t-il, « nous avons gagné toutes les élections dans la commune de Latmingué : le référendum, les élections législatives, les présidentielles et municipales. »

C’est une commune qui a toujours soutenu le président Macky Sall dans sa politique », a expliqué le maire. Il est revenu sur les enjeux de cette élection qui revêt un caractère particulier en soulignant que ce résultat très satisfaisant s’explique également par le bilan élogieux (soutien aux agriculteurs et aux éleveurs pour l’accès aux intrants : semences, engrais, matériel agricole, aliments bétail, équipements pour l’allégement des travaux des femmes, bourses familiales et économiques, électrification, accès à l’eau, routes et pistes de production, financement au profit des femmes et des jeunes, …) du président de la République Macky Sall dans le monde rural, en général, et dans le Saloum et la commune, en particulier. Une victoire qui s'explique par un bilan aux plans agricole, au social avec les bourses de sécurité, au plan sanitaire avec la couverture maladie universelle... Dans le domaine de l’éducation et de l’élevage avec beaucoup d’initiatives et l’accompagnement dans les activités et financements des femmes. Par exemple, la commune de Latmingué est passée de 4 villages électrifiés entre 1960 et 2014, à 64 villages électrifiés (33 réalisés et 31 en cours) entre 2014 et 2022.

En outre, l’accès universel à l'eau dans la commune constitue également une réalité, a t-il dit, sans oublier l’attraction que constitue la commune pour les investisseurs dans la filière Arachide (transformation, exportation, etc...)

Par ailleurs, il a salué l’engagement et la détermination pour l’unité à ses côtés de l’ancien député El Hadji Malick Guèye Coordonnateur du Mouvement Suxali Sine Saloum, du Dr Boubacar Sy, responsable politique de l’Apr, de M. Thierno Sadji de la Coalition Daan Doolé et de Sidy Diarra de Rewmi, en plus des formations politiques qui ont été toujours fidèles à la coalition BBY dans la commune depuis 2012 (APR, AFP, PS, RP, URD, UNP/BJ, NIDA, PIT, LDR/Yessal) qui ont contribué à renforcer la victoire de la coalition BBY. « Conformément à la volonté du Président Macky Sall, Président de l’APR et de la coalition BBY, j’ai tendu la main au président du mouvement Suxali Sine Saloum Ak Sénégal, Elhadji Malick Guèye », dira t-il, et ce dernier est venu pour consolider cette unité tant voulue par le président de la République. Ainsi, il a invité tous les responsables à l’unité et à la solidarité pour gagner d’autres échéances électorales.

Tous les responsables ont, tour à tour, demandé au président de la République de renforcer le maire de Latmingué qui reste un levier sûr de la coalition présidentielle dans la commune de Latmingué, dans le Saloum et au Sénégal aux plans à la fois politique et technique du fait de ses compétences avérées et de son engagement sans réserve aux côtés du Président Macky Sall. Ils ont plaidé pour qu’il soit promu et doté de plus de responsabilités pour pouvoir continuer à mener à bien le travail qu’il a engagé depuis 2009 aux côtés des populations... »