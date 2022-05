Législatives2022 : Bougane se radicalise contre Benno, met le Conseil Constitutionnel devant l'histoire et interpelle les observateurs

À l'en croire et comme le dit toute l'opposition, "une partie de l'administration est en train de tout faire pour exclure des Sénégalais qui n'ont de tort autre que d'avoir pris leur courage à deux mains pour s'investir dans la politique".

Ainsi face à cette situation, il tend la main à l'opposition. "Nous interpellons la classe politique pour dire pas de compromission, de deal. Nous demandons l'application de la loi dans toute sa plénitude. Le Conseil Constitutionnel est face à l'histoire. Depuis 48 heures nous attendons sa décision, mais hélas. Macky Sall et sa coalition sont dans une position de négociations pour arriver à des compromissions qui permettraient à leurs listes et à d'autres de passer".

Néanmoins, il regrette : "il y a certains hommes politiques qui marchandent avec le pouvoir pour une compromission afin que leurs listes passent".

Selon lui, les 7 sages du Conseil Constitutionnel sont devant l'histoire à cause de la décision qu'ils vont rendre. Les Sénégalais surveillent le Conseil Constitutionnel. Nous n'acceptons aucune jurisprudence. Même si on nous écarte, personne ne peut nous empêcher de battre campagne pour imposer la cohabitation. Le combat c'est une défaite psychologique qu'il faut affliger à Macky Sall et sa coalition pour qu'ils sachent que le troisième mandat est impossible au Sénégal. Toutes ses manigances c'est pour le troisième mandat!"