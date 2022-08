Législatives2022 / Aly Mané candidat Bby à Nioro : « Nous avons gagné toutes les communes... Notre apport est considérable! »

Après la publication des résultats provisoires par la commission départementale de recensement des votes, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis à Nioro.



Sous la houlette de la tête de liste départementale, Aly Mané, il a été question de passer en revue les résultats issus des urnes dans cette partie du pays.



Le président du Conseil départemental de Nioro a félicité l'ensemble des maires et des responsables politiques qui ont mouillé le maillot pour la victoire de la liste du président Macky Sall.



Aly Mané n'a pas manqué de remercier les guides religieux de Nioro à Médina Sabakh en passant par Taïba Niassène, Darou Salam, Porokhane entre autres.



Selon le candidat de Bby, l'écart entre Benno Bokk Yakaar et Wallu Sénégal qui est de plus de 20.000 voix, est plus que remarquable et vient conforter l'engagement des uns et des autres pour donner une majorité qualifiée au président Macky Sall...