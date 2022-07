Législatives2022 : Aïda Ndiongue mobilise le RASAN pour donner la majorité à Benno Bokk Yakaar.

La réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue s’est retrouvé ce lundi après-midi autour de sa présidente pour un meeting de mobilisation en marge des élections législatives du 31 juillet 2022.



Des délégations venues de toutes les régions du Sénégal ont fait le déplacement pour répondre à l’appel de l’ancienne sénatrice. L’objectif est de s’inscrire dans la dynamique de donner un victoire au président de la République en lui permettant de disposer de la majorité à l’Assemblée nationale.



Dans ses œuvres sociales, sa disponibilité auprès du président Macky Sall et son patriotisme, l’ancienne sénatrice libérale obtient aux Hlm l’adhésion des femmes et jeunes politiquement prêts pour la victoire au soir du scrutin législatif.