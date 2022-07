Législatives2022 : À Podor, la coalition Wallu Sénégal communie avec ses militants

La première étape a été Doungourou Alpha pour la présentation des condoléances de la coalition, du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Meïssa Wade auprès de la famille de feue Mabel Diongue, une fervente responsable du PDS dans le département de Matam. Mamadou Lamine Thiam et sa délégation ont été bien reçus par les membres de la famille qui ont magnifié la visite. Des prières ont été formulées à l'endroit de la défunte.







La délégation s'est ensuite rendue à Galoya pour rencontrer le Coordonnateur départemental Alioune Diop, et Abdoulaye Racine Kane, investi sur la liste nationale de Wallu Sénégal et les candidats au niveau du département, en l'occurrence Mamadou Ba (Wallu Sénégal) et Aminata Sy (Yewwi Askan Wi), en présence aussi des candidats Salamata Pam, Mactar Ly, Ismaïla Wane et Ndèye Khady Sall, au milieu d'une foule immense.







Après l'accueil, la délégation a été en visite à « Guédé Chantier » à la rencontre des militants et sympathisants du PDS qui se sont réjouis du passage de la délégation et se sont dits motivés à soustraire Macky Sall de la gouvernance.







Au lieu du rassemblement, Mamadou Ba tête de liste (Wallu Sénégal) a pris la parole pour saluer et remercier la délégation en exposant les difficultés liées aux infrastructures routières, scolaires et sanitaires. Ce qu'il trouve comme un manque de considération de la part des autorités. Il a profité de l'occasion pour inviter les populations à un vote massif pour battre Macky Sall. Toujours dans cette localité, Aïssata Sy, a pris la parole pour relever les difficultés que rencontrent les populations dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Elle a martelé que l'hôpital de Ndioum est la seule structure sanitaire de Podor et que c'est un établissement à faible plateau technique, pourne pas dire inexistant. Elle a aussi mis en garde les populations quant à l'achat de consciences des responsables de Benno Bokk Yakaar. Pour elle, les députés de Benno en manque de bilan, n'ont que l'argent comme outil de propagande.







La candidate Salamata Pam a fait savoir que tous leurs services, même les plus élémentaires sont effectués à Saint-Louis. Elle finira par exiger le retour de Karim Wade et inviter les populations à se mobiliser et à voter massivement pour l'inter-coalition Wallu-Yewwi. Matar Ly a également fait savoir que ces législatives sont celles de Podor, vu que l'inter-coalition a investi sept (07) candidats résidants à Podor, ce dont aucun département n'a eu à bénéficier. Selon elle, c'est ce qui doit motiver les populations à voter pour Wallu Sénégal et à sécuriser le vote le jour du scrutin afin de faire face au transfert massif d'électeurs.







La délégation a par la suite continué vers Bodé Lao. Après l'accueil chaleureux assuré par les populations qui se sont fortement mobilisées, le maire Alioune Diop a prononcé les mots de bienvenue à l'endroit de la délégation et magnifié leur passage dans la localité.



Mamadou Lamine Thiam, prenant la parole, a remercié Alioune Diop avant de lui rendre encore une fois un hommage pour sa fidélité et le rôle déterminant qu'il joue au sein du parti.







Mamadou Lamine Thiam et sa délégation se sont dirigés après sur Ndioum avant l’étape de Gamadji où ils ont été reçus par les populations et la jeunesse, très déterminées à renverser la situation...