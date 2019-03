Législatives en Guinée Bissau : La grande percée du Madem G-15, le PAIGC arrive en tête mais n’obtient pas la majorité absolue

La commission nationale électorale a proclamé ce mercredi 13 mars dans un hôtel de Bissau, les résultats des législatives du 10 mars dernier.



La vérité des urnes a donné vainqueur le Parti africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap. Le PAIGC obtient ainsi 47 sièges sur les 102 composant l’Assemblée nationale. Mais ce premier rang ne procure pas à cette formation politique la majorité requise pour choisir son Premier ministre et former son gouvernement. Cette entrave trouve sans doute explication dans la percée surprenante du Madem-G15.



Pour sa première participation à des élections, le Mouvement pour l’Alternance et la Démocratie a réussi un coup de maitre en s’adjugeant 27 sièges et devient de facto le premier parti de l’Opposition. Il est suivi par le Parti pour la rénovation sociale avec ses 21 députés. L’APO-PDGB, Alliance pour le peuple uni du Parti démocratique de Guinée Bissau, obtient cinq députés devant l’UM et le PND qui se partagent les deux derniers sièges.



Au regard des résultats ci-dessus, la Guinée Bissau est loin de sortir de l’instabilité politique dans laquelle elle est plongée depuis 03 ans.



Rappelons que selon le système semi-présidentiel du pays, le poste du Premier ministre doit revenir au parti majoritaire à l’Assemblée nationale. Or au sortir de ces joutes électorales, aucune formation politique n’a obtenu la majorité absolue lui permettant de désigner son Premier ministre.