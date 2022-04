Législatives de 2022 : Bamba Fall et Cheikh Ba « enterrent la hache de guerre » pour le triomphe du Benno à la Médina

Récemment nommé ministre-conseiller par le président de la République, le maire de la commune de Médina s’est d’ores et déjà lancé dans les législatives du 31 janvier 2022. Mais cet engagement sera bien différent des précédents. En effet, Bamba Fall, recevant Cheikh Ahmed Tidiane Ba, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a tenu avec son invité, ce mercredi, un point de presse conjoint. L’objectif, « recoller les morceaux et travailler ensemble pour l’intérêt de la Médina.



Comme pour faire ‘la paix des braves’ après des années de divergences et d’adversité politique, les deux hommes politiques semblent avoir trouvé la bonne formule pour faire gagner largement la coalition BBY dans la commune de Médina, mais aussi et surtout à Dakar.



Pour le directeur de la CDC, il s’agit de la recherche de la paix des cœurs. « Il faut nous unir pour triompher ensemble. Bamba nous a gagné la mairie. Mais s’il décide de travailler avec nous, je pense que nous devons bien l’accepter et gagner ensemble », une idée du candidat malheureux, bien épousée par Bamba Fall qui saisit au rebond la balle lancée par son nouvel allié.



Les deux hommes politiques ont aussi invité les autres responsables à se joindre à eux pour soutenir les efforts du président Macky Sall dans la commune de Médina.