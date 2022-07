Législatives à Ndoffane / Samba Ndiaye et les alliés de la mouvance présidentielle sillonnent une vingtaine de villages.

Ce mercredi 27 juillet 2022, monsieur Samba Ndiaye, DG des GTS, par ailleurs président du MDIS, a réitéré une fois encore son engagement à accompagner le président Macky Sall dans ses initiatives politiques à travers son programme PSE.



En effet, le leader de BBY de Ndoffane et les alliés de la mouvance présidentielle ont sillonné cet après-midi des villages appartenant respectivement aux Communes de Darou Salam, Thiaré, Keur Baka et Latmingué par le déploiement d'une caravane dont l'objectif était de vulgariser les réalisations du Président Macky Sall à travers les programmes tels le PUDC avec l'électrification de plusieurs villages, le PACASEN, le PALAM, le PLDC, la CMU, les BSF, le TRANSFERT CASH, de sensibiliser les militants sur la campagne de diabolisation et de manipulation entreprise par l'opposition contre le régime de Macky Sall, de procéder à la distribution des spécimens du bulletin de vote de la coalition BBY avec comme indices : le bulletin marron-beige comportant la tête d'un cheval et la photo de la tête de liste nationale madame Aminata mimi Touré.



Ainsi, l'itinéraire des villages sillonnés se dresse comme suit : Keur Abdou Ndiango, Médina Ndawène (Commune de Keur Baka), Yale, Vélingara (Commune de Darou Salam), Thiaré, Ndoune, Pacathiar secco, Keur Ndeury, Keur S. Bassirou, Keur El Hadj Babou, Ndiambour, Maka Fass, Thiakho Maty (Commune de Thiaré), Fass, Keur Moth Souté, Keur Yorodou, Keur Mamour Lô, Latmingué, Koyelal (Commune de Latmingué).

Avant de se replier sur Ndoffane, le cortège est passé à Mbadiène, Mboss , Santhie Mboutou et Keur Baka.



En somme la caravane a sillonné une vingtaine de villages...