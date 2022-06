Législatives à Koungheul / Fanta Sall investie par le PR : Ses partisans remercient le patron de Bby et appellent tous les leaders à se mobiliser...

Les partisans de la députée Fanta Sall se sont réunis ce samedi matin à Koungheul.



Un face-à-face avec la presse pour se prononcer sur le choix du président Macky Sall à l'endroit de leur leader pour la direction de la liste de Bby à Koungheul.



"Nous avons organisé ce point de presse à la suite de la décision du président Macky Sall d'investir Fanta Sall à la députation du 31 juillet 2022. C'est une occasion pour nous de le remercier et d'appeler à la mobilisation de tous les chefs religieux, les Imams, les dignitaires, les autorités coutumières etc...", a déclaré le notable Ibra Mbaye.



Il sera suivi par Assana Diallo de Ida Mouride, Amy Diop Gaye et Beussoum Guèye qui ont abondé dans le même sens que leur prédécesseur.



Prenant la parole, le chargé de la communication de l'honorable députée Fanta Sall, Cheikh Ndame Ndiaye est revenu largement sur l'objet de la rencontre. "Après la décision du président de la République Macky Sall sur l'investure de l'honorable députée Fanta Sall pour les élections législatives du 31 juillet 2022, l'heure de la mobilisation a encore sonné.



En effet, cette candidature est pour Benno Bokk Yaakaar, la mouvance présidentielle et surtout les partis alliés. Par conséquent, l'honorable députée tend la main à tous les leaders du département de Koungheul sans exception et surtout les jeunes et les femmes qui constituent le grand électorat".



Avant de préciser : "La candidate Fanta Sall incarne la discipline de parti, de sorte que même si elle n'était pas choisie elle aurait pris la décision de soutenir la liste de Benno Bokk Yakaar car comme le dit l'adage, chacun à son tour chez le coiffeur. Nous devons gagner ces élections afin que le président Macky Sall puisse avoir la majorité à l'hémicycle..."