Législatives à Kolda : le vote se déroule bien sans incident...

Pour ces législatives, le vote se déroule dans de bonnes conditions. Il n'y a aucun incident à signaler dans la région pour le moment. Nous nous sommes rendus au centre du CEM 1 comptant 06 bureaux de vote, et ce n'est pas encore la grande affluence, à part quelques personnes du troisième âge et des jeunes qui sont devant les bureaux de vote. Le vote a démarré depuis 08 heures du matin.



Il faut rappeler que tous les bureaux sont bien approvisionnés en matériel de vote notamment les bulletins, les isoloirs, les urnes, les enveloppes et l'encre.



Ibrahima Baldé, le président du bureau numéro 06, estime que tout se passe normalement. Ce bureau compte 507 électeurs inscrits où le vote se déroule au compte goutte.



Venant d'accomplir son acte citoyen, Mame Coumba Cissé ( responsable Apr) souligne : " je remercie le Tout Puissant de m'avoir permis de voter dans la tranquillité. Mais nous constatons qu'il n'y a pas la grande affluence dans les bureaux de vote. Nous pensons qu'ils vont venir voter dans l'après-midi. De toutes les façons, nous sommes très confiants pour la victoire finale de Bby car nous avons fait une bonne campagne électorale."



À Kolda, le constat est que ce n'est pas encore la grande affluence dans les bureaux de vote, encore que la pluie pourrait empêcher les électeurs de voter. Nous y reviendrons...