Législatives à Kolda : la coalition « Natangué Askan Wi » et la tête de liste départementale à l'assaut des voix...

La coalition « Natangué Askan Wi » et sa tête de liste départementale Algassimou Diallo sont à l'assaut des voix des Fouladounabé. Pour ce faire, il compte user de tous les moyens pour convaincre les populations à voter pour leur coalition. Et dans cette lancée, il n'a pas manqué de critiquer le pouvoir sur ses moyens qu'il qualifie « d'impropres » pour dérouler sa campagne.

Algassimou d'avancer : « on remercie le Tout Puissant de nous avoir prêté main forte et santé pour participer à ces législatives. Mais également, on n'oublie pas nos leaders pour le soutien moral qu'il nous apportent ces temps-ci. »

Et dans cette lancée, précise-il, « nous prônons la paix, la quiétude pour un bien-être des populations. Et nous comptons faire plus de 80% dans les bureaux de vote le jour du scrutin. D'ailleurs, nous avons des représentants dans tous les trois départements. C'est pourquoi, nous allons investir les rues, les maisons, les villages pour convaincre les plus indécis à voter pour nous ».

Selon lui, « il est temps de changer la manière de faire la politique au Fouladou. Nous allons conscientiser les citoyens sur le rôle du député. Nous leur dirons qu'il faudra voter pour des députés du peuple qui vivent les mêmes réalités qu'eux. Et ces derniers seront issus de notre coalition ».

Dans la foulée, il rappelle : « nous faisons notre campagne dans le respect des autres sans aucune violence. Mais toutefois, nous déplorons l'attitude du parti au pouvoir qui use des moyens de l'État. Et ceci n'est fait pas équitable... »

Une fois à l'hémicycle, poursuit-il, « nous allons voter des lois en faveur d'une l'agriculture et d'une santé durables sans oublier la jeunesse et l'environnement. Nous voulons que les populations sentent que nous sommes là pour elles et non pour un autre... »