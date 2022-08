Législatives à Kolda : l’heure du bilan et des appétits...

C’est l’heure du bilan pour les huit coalitions après les législatives à Kolda. Mais également, une occasion pour certaines communes qui ont fait le plein pour la mouvance présidentielle de réclamer des postes de responsabilité.



Quant à l’opposition, l’heure est aux remerciements des militants et sympathisants. comme toutes les autres coalitions. De manière globale, à travers les conférences de presse organisées par les différentes coalitions, chacune se félicite de ses résultats.



Et pour les communes et départements qui ont fait le carton plein (BBY) comme Médina Yoro Foula, Wassadou ou Dialambéré, les jeunes réclament des postes de responsabilité pour leurs leaders. Ces derniers estimant qu’avec un score de plus de 60% dans le département de Médina Yoro Foula, le seul à faire du 100% (commune et département) pour le bby dans la région, exigent des postes au sein du gouvernement pour le développement de leur département.



Pour Souleymane Diallo, maire de Wassadou (Peps/Bby) « avec notre score de plus de 85% dans la commune, nous tirons un bilan positif des législatives. D’ailleurs, une des candidates à la députation dans le département de Vélingara, en l’occurrence Aminata Diao, est de notre commune. Et cette victoire montre que la mouvance présidentielle est présente dans notre terroir. »



C’est pourquoi, il précise : « aujourd’hui, il est important pour nous d’avoir des postes de responsabilité pour développer notre commune. En ce sens, étant ingénieur agronome de formation, la commune ne manque pas de cadres pour une promotion… »



Selon Maïmouna Diallo, candidate perdante d’AAR/Sénegal, « pour une première fois c’est un bilan satisfaisant pour nous avec un député à la clef. D’ailleurs, notre parti n’a que huit mois d’existence avec une coalition de deux mois, on est sorti cinquième sur huit au niveau national et troisième sur huit au niveau local. »



En renouvelant sa confiance au président Macky Sall, le 31 juillet dernier, malgré les intempéries avec une victoire écrasante, les jeunes du département de Médina Yoro Foula exigent des postes de responsabilité. Ce taux élevé de participation est obtenu grâce aux populations unies autour du PCA de l’agence de régulation pharmaceutique, le Pr Chérif Baldé et de Moussa Sabaly (PCD). Ces derniers croyant aux politiques du président de la République, ont convaincu les plus indécis à voter pour le benno.



Portant la voix des jeunes de ce département, le Dr Barry d’avancer : « notre département a toujours été un bastion et fidèle allié du président Macky Sall. C’est pourquoi aujourd’hui avec le score des législatives (plus de 15 mille voix) nos leaders méritent des postes de responsabilité au sein du gouvernement pour développer notre département. Il est temps que ce département soit reconsidéré et qu’un de ses fils soit responsabilisé puisque cette élection a montré que le monde rural reste la base du pouvoir en place… »



En effet, l’opposition continue d’appeler « halte à la fraude » à l’heure du bilan en estimant que « la cohabition est inévitable ». Ainsi, elle a appelé les autres coalitions à se ranger derrière elle pour un Sénégal « nouveau ». Mais aujourd’hui, une autre carte a été dessinée avec l’arrivée de Pape Diop du côté du pouvoir qui va certainement donner la majorité à Macky Sall à l’hémicycle...