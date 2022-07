Législatives à Kolda : échauffourées entre partisans de Mame Boye Diao et Doura Baldé du mouvement Kolda debout.

Les partisans du maire de Kolda, Mame Boye Diao (BBY) et ceux de Doura Baldé du mouvement Kolda debout se sont affrontés ce vendredi soir, dernier jour de campagne. Il y a eu des blessés de part et d'autre.



Ainsi, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir commencé la violence. Ils se sont affrontés au niveau de la mairie, alors que les deux groupes étaient en caravane pour convaincre les populations à voter pour la mouvance présidentielle. Et pourtant ces deux leaders battent campagne pour la victoire de Bby et de Macky Sall.



Kolda n'avait pas connu de violence depuis le début de la campagne électorale. Mais depuis hier, il y'a eu de la violence d'abord avec le Yewwi puis entre le Benno et le mouvement Kolda debout. Nous y reviendrons...