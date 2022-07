Législatives à Kolda : début timide de la campagne électorale…

C’est un début timide de la campagne électorale pour les législatives qui a été noté dans la capitale du Fouladou. La fête de la Tabaski ayant aussi éclipsé ce début de campagne électorale jadis bruyant. Et en cette période, la coalition Bby a procédé pour son début par la traditionnelle visite de courtoisie auprès des chefs religieux après la Tabaski. Sous la houlette du mandataire départemental du comité électoral, Moussa Baldé (MAER/PCD), du coordonnateur départemental Abdoulaye Bibi Baldé (DG poste) et de Mame Boye Diao (maire), coordonnateur communal dudit comité, la coalition a effectué cette visite dans l’unité. Et cette image d’union entre eux sous la conduite du ministre Moussa Baldé est la résultante des promesses issues de leur audience récente avec le président Macky Sall. Ainsi, ils comptent user de cette unité pour décrocher une large victoire dans le département.



Quant à l’opposition (YAW), elle a choisi de faire son entrée par un point de presse de dénonciation en présentant ses candidats aux populations. D’après Famara Mané (candidat/tête de liste YAW), « on s’est engagé en politique car tout simplement nous constatons qu’il y a un recul démocratique dans notre pays à travers la restriction des libertés. » C’est pourquoi, les candidats ont choisi de communiquer sur trois axes, d’abord sur les problèmes du pays puis ceux du département en particulier, avant de livrer leurs préoccupations personnelles une fois à l’hémicycle.



Dans la foulée, il précise : « nous dénonçons l’organisation des élections par le parti au pouvoir faisant entrevoir un manque d’équité, le parrainage et la question du troisième mandat. Aujourd’hui, l coalition YAW et Wallu s’est engagée à élire des députés qui vont défendre dignement le département… »



Certainement dans les heures à venir les programmes de campagne des coalitions vont faire surface pour convaincre les militants. Ainsi, chaque coalition essayera de convaincre par ses moyens les citoyens à sa cause. Mais ce qu’il faut retenir à Kolda, le contexte du monde rural va jouer un rôle déterminant dans ces élections. Il faut rappeler en ce sens que tous les maires des communes du département sont détenus par la coalition bby. D’ailleurs, récemment certains maires ont rejoint les prairies marron. Et dans cette optique, il faut souligner que ces maires et hauts conseillers des collectivités territoriales sont sous la houlette de Moussa Baldé (MAER/PCD) qui exerce une main mise sur ce monde rural.



Pour Momar C. de la société civile, « ces joutes électorales sont cruciales pour le pouvoir car c’est un test avant la présidentielle de 2024. Il faut reconnaitre que ces joutes électorales ne seront pas faciles au vu des évènements. Mais nous espérons que les élections se passeront dans un climat paisible et de dialogue. » D’ailleurs, il soutient que « l’opposition et le pouvoir ont intérêt à ce que le pays soit stable sans aucune violence pour préserver notre démocratie tant enviée… »