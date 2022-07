Législatives à Kolda : Oxfam et Africa jom center donnent la parole aux citoyens face aux candidats.

Oxfam et Africa jom center ont donné la parole aux citoyens, face aux candidats pour la députation dans le cadre de la caravane " Yobbalu député". Cet exercice va permettre aux citoyens de poser leurs préoccupations directement aux candidats. Ainsi ces questions de réalités locales ont porté sur l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'immigration irrégulière, l'agriculture entre autres.





A cet appel ont répondu les coalitions " Yewwi / Wallu" , AAR Sénégal, Bokk Gis-Gis qui se sont prêtées aux questions des citoyens. Il s'agit pour cet exercice de définir le rôle et le type de député voulu par les populations.



Pour Abdou Salam Thiam, responsable du plaidoyer et des campagnes à Oxfam, " Yobbalu député dans sa signification, renseigne que la mission du parlementaire n'est pas une mince affaire." Il poursuit en ces termes : "on aurait tendance à l'oublier, mais le pouvoir législatif est un véritable levier de transformation sociétale. D'ailleurs, les députés ont la capacité de porter des projets de réforme à même d'impacter le quotidien des populations. C'est la raison de la tenue de ce forum en donnant la parole aux communautés, surtout aux femmes et aux jeunes qui sont les plus vulnérables."



Dans le même registre, Dieynaba Mballo de Bokk Gis-Gis poursuit : "on devrait avoir ce genre d'exercice entre candidats et la communauté à chaque élection. Il faudrait élire des députés responsables et non élire pour élire. Les candidats doivent connaître les attentes des populations pour pouvoir les défendre à l'hémicycle..."