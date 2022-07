Législatives à Kolda : Moussa Baldé invite les populations à voter Bby et à se méfier des vendeurs d'illusions...

C'est un Moussa Baldé (mandataire Bby/Kolda) très confiant et déterminé qui s'est adressé aux populations de Nghoky (commune Dialambéré) ce sixième jour de campagne (vendredi 15 juillet). Ainsi, il a invité les populations à voter la liste Bby pour les prochaines législatives en se méfiant des vendeurs d'illusions.



Dans la foulée, il a rappelé les réalisations du président de la République comme les routes, les pistes de désenclavement, les bourses de sécurité familiale, les intrants agricoles en abondance entre autres. C'est pourquoi, il soutient que "l'un des candidats de Bby, Idirissa Baldé est un des fils de l'arrondissement de Mampatim. C'est pourquoi au vu de l'histoire politique de l'arrondissement, on ne devrait pas battre campagne ici. Donc, il faudra voter Bby en faisant plus de 80% à ces législatives." Mais toutefois, il précise : "il ne faut pas donner vos voix aux vendeurs d'illusions qui remettent en cause toutes les bonnes actions du président de la République. Ainsi, pour continuer à bénéficier des bonnes œuvres du gouvernement, il faut voter massivement pour Macky Sall..."



Cependant, rappelle-t-il, "tous les leaders à savoir Abdoulaye Bibi Baldé, Mame Boye Diao et moi ne faisons qu'un pour une victoire écrasante."