Législatives à Kolda : Mame Boye Diao (maire) à la tête du comité électoral communal de Bby.

Présidé par Moussa Baldé (MAER/PCD), Mame Boye Diao, l'actuel maire de la commune de Kolda est désigné coordonnateur électoral communal de Bby. Il est accompagné par neuf adjoints qui vont l'aider dans cette nouvelle mission afin de gagner les élections.



À l'en croire : " je me réjouis de cet acte en félicitant Moussa Baldé (MAER) et Abdoulaye Bibi Baldé (DG poste) pour leur solidarité." Dans la foulée, il précise : " tout le monde est concerné par le comité électoral car l'essentiel c'est de travailler à gagner. Ainsi, nous devons avoir un objectif de 16.000 voix dans le département. Et d'ailleurs, nous pensons fortement que ces élections vont être gagnées par les jeunes et les femmes."



Ce bureau est composé de jeunes, de femmes et de vieux. Ainsi, le comité électoral compte un comité de sages, notamment Moussa Baldé (MAER), Chérif Leheib Aïdara (bamtaaré Sénégal / Bby), Alsény Ba, entre autres pour les conseils.



Pour le mandataire départemental Moussa Baldé (MAER), "on vient de terminer par Kolda l'installation des comités électoraux dans le département. Maintenant, l'heure est au travail. Et tout le monde doit être mobilisé pour cela. L'important ce n'est pas d'occuper des postes mais le rendement qu'on aura le 31 juillet 2022."



Dans cette lancée, il rappelle leurs candidats à savoir Kadidiatou Thiam (première adjointe au maire de Kolda, Idrissa Baldé, maire de Dabo et Bamol Baldé inscrit sur la liste nationale. "Tout le monde doit se mobiliser pour que Kolda ait ses trois députés..."