Législatives à Kolda : Mamadou Salif Sow (maire de Dialambéré) décroche les responsables de « Bokk Gis-Gis » et promet une victoire écrasante de Bby.

Le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, décroche les responsables de Bokk Gis-Gis de sa commune. Ces derniers étant le plus souvent dans le « ngoundoumane » bastion de l’opposition, ont désormais choisi Bby du président Macky Sall. Mais également, certains responsables de l’UCS d’Abdoulaye Baldé ayant voté pour l’opposition lors des récentes locales rejoignent eux aussi Bby. Et tous ces responsables promettent une victoire à 99 % dans leurs bureaux de vote au président Macky Sall. Ils ont fait cette déclaration lors de la caravane organisée par le maire de ladite commune qui les a « convaincus de voter marron » pour les législatives. Et selon lui, il faut « voter utile et non pour les vendeurs d’illusions. »

Et au cours de cette caravane, les spécimens ont été distribués et des explications sur la manière de voter ont été données aux populations du monde rural.

À en croire Souleymane Seydi de Saré Diénoune, ex UCS, au nom de ces responsables ajoute : « nous avons décidé de rejoindre la majorité présidentielle grâce à Mamadou Salif Sow. Ce dernier nous a convaincu par les réalisations du chef de l’État dans notre contrée. Nous avons compris que voter pour l’opposition c’est se tirer une balle dans le pied. Nous voulons bénéficier des avantages de l’État comme tout le monde. »

Cette tournée dans le Fouladou des profondeurs a permis de ranger les marabouts et les chefs coutumiers du côté de Bby. Ainsi, le marabout El Hadj Kassé Baldé du village de Goundaga Hassan a donné des assurances de faire du 99 % pour le Benno. Dans la foulée, il a formulé des prières pour des élections paisibles.

Dans cette lancée, Mamadou Salif Sow de soutenir « nous remercions les populations, les responsables politiques et les marabouts d’avoir compris les enjeux de l’élection. Et sur ce, nous sommes ici car nous croyons en vous. » Il poursuit en précisant : « les locales sont une autre réalité, mais les législatives sont différentes d’elles. Ainsi, les enjeux tournent autour de la majorité du Bby et de Macky Sall à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi, il faut voter le bulletin marron avec la tête du cheval. » Mais ce dernier rappelle « avant la fin de mon mandat nous allons essayer de réduire le travail pénible des femmes en mettant à leur disposition des moulins et des financements y compris les jeunes. Et ceci passe par une victoire écrasante de Bby dans notre commune… »



Après le monde rural, la caravane a fait cap sur Kolda où elle a effectué une visite de proximité auprès de la communauté peulh. Il faut rappeler que cette communauté détient un fort taux de l’électorat dans la commune. C’est pourquoi, il a fait cette visite pour donner la majorité au président Macky Sall le 31 juillet prochain.