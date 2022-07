Législatives à Kolda : L'association des coiffeurs quitte le maire Mame Boye Diao pour le Bokk Gis-Gis de Pape Diop.

L'association des coiffeurs de Kolda vient de quitter le maire Mame Boye Diao (BBY) pour rejoindre le Bokk Gis-Gis du président Pape Diop. Elle l'a fait savoir par la voix de son président Ibrahima Faye. Et les membres de cette association comptent voter lors de ces législatives pour le Bokk Gis-Gis.



À en croire Ibrahima Faye, le président des coiffeurs, "on a décidé de rejoindre le président Pape Diop et le Bokk Gis-Gis en quittant Mame Boye Diao (maire Kolda/BBY). On est résolument tourné vers son parti car on se retrouve dans sa politique. D'ailleurs, Pape Diop désormais est notre candidat. Ce dernier, nous a rassuré dans ses propos pendant nos échanges. Tous les 275 membres de notre association sont aujourd'hui pour Pape Diop. Et nous allons élargir nos actions en sa faveur pour l'élite."



Sans détours, il précise " notre compagnonnage avec Mame Boye Diao s'est soldé par un échec total. Pour preuve, toutes les promesses qu'il nous avaient faites n'ont pas été tenues. On est des jeunes qui travaillent en ayant besoin d'une couverture maladie, de formation, entre autres. C'est pourquoi, celui qui nous soutient, on te soutient..."



L'association des coiffeurs à fait cette déclaration devant Pape Diop, président de Bokk Gis-Gis...