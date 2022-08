Législatives à Kolda / Abdoulaye Diallo (Wallu-Yewwi) : « Macky Sall risque de ne pas boire le pétrole qu'il flaire en 2024...la cohabitation est inévitable... »

Au lendemain des législatives, la coalition Wallu-Yewwi a fait une évaluation du déroulement des élections. Au cours de cette déclaration, Abdoulaye Diallo, Mamadou Lamine Dianté et Ndiogou Dème, leaders de cette coalition, n'ont pas manqué d'émettre des doutes sur les résultats de ces élections. Cela a été une occasion pour eux de passer au peigne fin les résultats afin de déceler les moindres manquements et irrégularités.



Dans cette lancée, ils estiment qu'ils vont veiller au grain pour dénoncer et invalider ces éventuelles fraudes et irrégularités. Dans la foulée, la coalition remercie les populations, les sympathisants qui ont choisi de voter Yewwi pour le changement. D'ailleurs, ils précisent que "la cohabitation est inévitable à l’Assemblée nationale."



Mamadou Lamine Dianté, sans détours, de préciser : "les chiffres gagnants que Mimi Touré avance sont sortis de son foulard. Nous n'accepterons pas que cette manipulation passe dans ce pays."



Pour Abdoulaye Diallo, "nous avons vu désormais que Kolda a porté son choix sur Yewwi. Et d'ailleurs, nous étions conscients de la difficile tâche qui nous attendait dans ces élections. Cependant, après la commune de Kolda que nous avons gagnée, nous surveillons les résultats du monde rural dont certains n'ont pas suivi la cadence."



Selon lui toujours, "quand on croit à un idéal on y arrive forcément. Mais nous allons faire des investigations pour remonter les résultats afin d'éviter de nous faire voler notre victoire. Et si les procès verbaux ne reflètent pas les résultats, nous allons les invalider par la voie légale."



Les candidats de la coalition, notamment Famara Mané et Kadidiatou Baldé se sont inscrits dans la même dynamique. Ces deux là aussi ont déclaré qu'ils n'accepteront pas des résultats truqués pour faire gagner Bby. C'est pourquoi, Famara Mané de préciser : "depuis les locales, nous sommes victimes d'injustice à Tankanto et Dioulacolon, entre autres. Et avec cette belle victoire dans la commune nous sommes devenus les patrons politiques de ladite commune."



C'est dans ce contexte que se prononce Abdoulaye Diallo : "Macky Sall risque de ne pas boire le pétrole qu'il flaire en 2024. Et ce dernier n'a qu'à savoir que la cohabitation à l’Assemblée nationale est inéluctable. Maintenant, il ne reste plus que tout le département, voire la région, bascule dans l'opposition (Yewwi-Wallu)..."



À ce propos, la coalition a dénoncé l'attitude de la mouvance présidentielle à vouloir truquer les résultats. Et toujours dans cette lancée, la coalition dit ne pas vouloir entendre parler de la question du 3e mandat du président de la République. Et sur ce, la coalition va continuer à travailler pour que justice soit faite afin que la victoire soit rendue à leurs candidats.