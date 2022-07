Législatives à Kolda : Mohamed Diallo (Natangué Askan Wi) tacle Ousmane Sonko : « Je ne suis pas de ceux qui minimisent le micro de la Rts … serment les présidents Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall… » 

C’est un Dr Mohamed Diallo, président de la coalition « Natangué » très sobre qui a taclé Ousmane Sonko lors de son meeting à Kolda. Il reproche au leader de l’opposition son geste « inélégant envers la Rts en retirant son micro lors de son discours » tenu récemment.



Il estime qu’il ne « sera pas de ceux qui vont jeter le discrédit sur le micro de la première chaine de la télé nationale. »



Dans la foulée, il soutient que son « programme reste le meilleur pour le développement du Sénégal et en particulier pour Kolda. » Selon lui, le retard d’internalisation de la région est dû au manque de « vision de ses leaders » qui ne sont pas des députés du peuple, mais du président. C’est pourquoi, pour lui, les candidats de sa coalition restent une solution et pour cela il faudra voter pour eux le 31 juillet prochain.



À l’en croire, « je ne suis pas de ceux qui minimisent le micro de la Rts ex Orts à travers lequel ont prêté serment les présidents Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall. Donc je ne serai pas de cette farce de ceux qui vont jeter le discrédit sur le service public, notamment la Rts. Et le nouveau Sénégal que nous voulons construire on y met en avant une bonne éducation et du respect des valeurs de la République. »



Il a rappelé le rôle joué par la région dans leur participation aux législatives. À ce titre, il précise : « si nous sommes aux législatives c’est grâce à Kolda qui a été la première à contribuer à grande échelle au parrainage. » Cependant, il poursuit avec cette anecdote de feu Djibo Leïty Ka : « en politique, il ne faut pas être pressé en prenant l’ascenseur, mais plutôt prendre l’escalier pour arriver à ses fins. Et en 20 ans de carrière politique, j’ai pris tout mon temps sans impatience en étant au service du pays. »



Cependant, il n’a pas manqué de rappeler : « les difficultés de la région comme le manque d’une usine de glace pour réduire le coût de la boule de glace en période de Ramadan et pour la conservation du poisson. Mais aussi l’agriculture doit être de la partie par l’implantation d’une huilerie, entre autres... »