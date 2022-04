Législatives à Kaolack / Yigo Sène, ex-coordinateur de la Cojer : « nous interpellons le président Macky Sall sur ses choix... Il nous faut une personnalité neutre ou la jeunesse... »

Et la rencontre d'hier de la majorité présidentielle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Venus prendre part aux travaux de collecte de parrainage, la plupart des jeunes ont eu du mal dans un premier temps à accéder à la salle. « N'eût été l'intervention du président Moustapha Niasse, tous les jeunes auraient certainement été écartés et tenus loin des opérations de collecte pour un travail qu'ils ont eux-mêmes effectué », a regretté Yigo Sène.

Du côté de l'ex-coordinateur de la Cojer de Kaolack, il s'agit d'un manque de considération notoire à l'endroit de la jeunesse. Laquelle jeunesse milite pour une alternance générationnelle afin de zapper ces ministres, députés, directeurs généraux, PCA, HCCT, CESE etc... qui ont montré leur limite lors des dernières élections locales.

D'après Yigo Sène, il est temps que le président Macky Sall, dans le cadre des législatives, choisisse une personnalité neutre ou la jeunesse à la place de ces responsables politiques qui, à le croire, auront à coup sûr du mal à gagner les législatives à cause de leurs divisions...