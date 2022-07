Législatives à Kaolack : Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar sont presque au coude-à-coude, selon les premiers résultats.

Dans la commune de Kaolack, les premiers résultats commencent à tomber au niveau des différents bureaux de vote.



La remarque est que les listes de Bby et de Yewwi Askan Wi sont presque au coude-à-coude.



En effet, l'écart de voix par bureau de vote se chiffre à quelques différences près.



Il s'agit d'une différence de 02 à 10 voix. Et souvent favorable à Yewwi et comme il est dans certains bureaux à Benno Bokk Yakaar.



La coalition qui gagnera le département de Kaolack, sortira victorieuse à coup sûr...