Législatives à Kaolack : Yewwi Askan Wi balise le terrain...Un dépôt de 60.000 parrains effectué dans un premier temps.

À Kaolack, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi affûtent leurs armes en perspective des législatives.



Dans le cadre du parrainage, les trois départements ont déposé un premier quota de 60.000 parrains. Et selon le coordinateur départemental, Diockel Gadiaga, les fiches ont été mises entre les mains du délégué régional, Malick Gakou qui a eu à effectuer deux visites à Kaolack.



D'après le coordinateur départemental, YAW peut bel et bien gagner les élections compte tenu du contexte actuel qui prévaut à Kaolack.



"Au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes certains qu'il y aura encore des votes sanction parce qu'on peut pas sanctionner un leader jusqu'à ce qu'il perde les élections et s'attendre à ce que ses militants aillent voter pour celui ou celle qui a été à la tête de cette manœuvre. Et pour And Nawlé également, les gens ne l'attendaient pas aux législatives. Ceci a occasionné une déception au sein des rangs de cette coalition. Et il faut dire que tout cela est profitable à Yewwi Askan Wi qui peut faire une grande surprise".



"Lors de notre dernière réunion, nous avons tenu à inviter à Kaolack l'ensemble des leaders de YAW dont Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Déthié Fall etc, afin qu'ils nous prêtent main forte", a-t-il conclu.