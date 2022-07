Législatives à Kaolack : Serigne Lamp Mbacké rejoint l'inter-coalition Yewwi-Wallu et appelle à boycotter BBY.

Le président du mouvement And Yessal Touba Kaolack a finalement pris sa décision en annonçant publiquement son soutien à l'inter-coalition Yewwi-Wallu.



Serigne Lamp Mbacké qui a été investi sur la liste de Bby lors des locales, a décidé de tourner le dos à cette entité pour, dit-il, contrecarrer le plan du Nouvel Ordre Mondial. À le croire, un lobby est en train de manœuvrer pour avoir une main mise sur l’Assemblée nationale afin de faire voter toutes les lois au profit de la communauté LGBT.



" Touba Kaolack est le fief de l'opposition. Nous ferons de notre mieux pour que l'inter-coalition Yewwi-Wallu puisse remporter ces prochaines élections à Kaolack, notamment ici à Touba Kaolack". Les investis de Bby à Kaolack sont eux aussi des députés du président Macky Sall, alors mieux vaut miser sur des députés qui seront là pour le peuple", a-t-il renchéri.



À le croire toujours, l'inter-coalition Yewwi-Wallu a misé sur de bons profils pour la députation à Kaolack et celui de la fille de l'imam Hassan Cissé (Zeyda Seynabou Cissé) témoigne de la volonté de cette coalition à envoyer à l'hémicycle des députés intègres et soucieux du dur quotidien des sénégalais...