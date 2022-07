Législatives à Kaolack : Pape Diop reçu par les khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène.

Le leader de la coalition Bokk Gis-Gis Liggèey a conduit hier une forte délégation auprès des foyers religieux, composée des têtes de liste à Kaolack et des responsables politiques de son entité.



Pape Diop a été chez le Khalife de Médina Baye où il a rappelé la mission de médiation de ce dernier au Soudan qui s'est soldée par un grand succès. Le leader de Bokk Gis Gis en a profité pour solliciter des prières pour que cette paix puisse être une réalité au Sénégal.



Le guide religieux Serigne Mahi Ibrahima Niass de remercier son hôte de sa visite qui coïncide avec la pluie, signe de prospérité et de réussite. Serigne Mahi Ibrahima Niass d‘ajouter dans son discours que le Sénégal doit ainsi rester uni et indivisible.



La délégation s'est rendue également à Léona Niassène où le président Pape Diop a eu un tête-à-tête avec le Khalife, Serigne Ahmed Tidiane Niass Oumaïma....