Législatives à Kaolack / Mohamed Ndiaye Rahma passe à la vitesse supérieure : 27 millions dégagés pour satisfaire les doléances de la population de Ndangane.

Le ministre Conseiller Mohamed Ndiaye "Rahma" vient de passer à la vitesse supérieure, quelques jours après le début de la campagne.



En assemblée générale, ce mardi, il a recueilli et satisfait l'ensemble des doléances exprimées par les populations des quartiers des Abattoirs Ndangane et Darou Salam (mosquée 5 millions, Jakka 3, le remballement des zones inondées, la mise en place de bornes fontaines, la mise en service du terrain des jeunes etc...)



En marge de cette cérémonie, le ministre-conseiller a invité la population à voter massivement la liste de Bby pour accorder une majorité écrasante au président Macky Sall.



Auparavant, il avait remis une enveloppe de 10 millions de fcfa au comité électoral de Bby à Kaolack...