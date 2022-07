La maire sortante de Kaolack avait réuni les militants et alliés afin de se pencher sur les préparatifs pour les prochaines joutes électorales.



Mariama Sarr en a profité pour féliciter le président de la République par rapport à ses choix et féliciter par ricochet Aminata Touré d'avoir été choisie comme tête de liste nationale de Bby.



Elle a rappelé l'enjeu des législatives consistant à donner une majorité confortable au Président Macky Sall afin qu'il puisse continuer à dérouler tranquillement sa politique pour faire du Sénégal un pays émergent.



La responsable politique a par la même occasion demandé à tous les responsables de Bby à Kaolack d'éviter certaines échappées lors des locales telles le manque d'organisation, de communication et de partage des responsabilités...