Législatives à Kaolack : La liste des leaders de Bby qui ont gagné leurs bureaux de vote et ceux qui ont été battus.

L'on commence à connaître les premières tendances au niveau de la commune de Kaolack. Celles-ci sont largement favorables à certains leaders de Bby comme elles sont plus que défavorables à d'autres. Voici compilée la liste des leaders qui se sont distingués et ceux qui sont tombés face à la furie de l'inter-coalition Yewwi-Wallu.



À Kabatoki, le candidat Pape Demba Bitèye a gagné son bureau (02) avec 227 voix pour Bby contre 93 pour Yewwi.



À l'image de Mohamed Ndiaye Rahma, il a raflé tous les bureaux de vote. S'agissant du mandataire de Bby à Kaolack (Rahma/ Ndangane), au niveau du bureau de vote (09), Benno est sortie victorieuse avec 126 contre 104 pour Yewwi Askan Wi.



Adji Mergane Kanouté a gagné son bureau de vote et le centre (Bongré) pour un score de 95 voix pour Bby contre 75 pour Yewwi. Même situation à l'école Sény B. Ndiaye où au bureau de vote (03), le docteur Alioune Diouf est sorti victorieux avec 96 voix pour Benno contre 86 (Yewwi). De même que Me Nafissatou Diop a également gagné son bureau de vote ainsi que Diène Farba Sarr (95 voix).



À Ndiaffate, Astou Ndiaye a voté au bureau de vote 2 où elle gagné avec 241 contre 48. Dans la commune de Thiomby, les suffrages valablement exprimés sont de 3.026 : Benno Bokk Yaakaar gagne avec 2.353 soit 77,75 % sous la houlette du maire Alexandre Ngom.



Aminata Touré et Mariama Sarr ont respectivement perdu dans leur bureau de vote avec notamment 104 contre 76 et 111 pour Yewwi contre 110 pour Benno Bokk. De même que Ahmed Youssouf Bengelloune et Awa Guèye à SAM où Yewwi a obtenu 1.296 voix contre 927 pour Benno Bokk Yakaar...