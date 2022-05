Législatives à Kaolack / Entre Astou Ndiaye, le Dr Macoumba Diouf et Alexandre Ngom, qui pour diriger la liste départementale de Bby?

Au lendemain de la dernière réunion de réglage présidée par le ministre Aly Ngouille Ndiaye à Kaolack en perspective des législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar va tout droit vers des dépôts de candidature pour sa tête de liste départementale.



Trois noms sortent du lot. Et il s’agit des maires de Ndiaffate, Astou Ndiaye, de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf et de Thiomby, Alexandre Ngom.



Compte tenu de l'absence de consensus autour d'un élu local, le dernier mot reviendra au président Macky Sall qui devra porter son choix sur l'un d'entre eux ou sur un autre responsable politique départemental.



Tous les trois ont gagné dans leurs localités avec des scores confortables lors des locales. Le docteur Macoumba Diouf était sorti victorieux en faisant gagner la coalition Benno Bokk Yakaar avec un score de 60% pour les élections départementales, Alexandre Ngom avait obtenu dans le département 2.566 voix soit 69,79% et Astou Ndiaye avait gagné avec un total de 4.876 voix soit 54,91% dans le département.



L'on nous informe que d'autres maires et responsables politiques vont également tenter leur chance en déposant leurs candidatures sur la table du patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall.



S'agissant de la commune de Kaolack, tout se jouera, dit-on, entre Pape Demba Bitèye et Mariama Sarr...