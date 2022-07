Législatives à Kaolack / El Hadj Malick Guèye : « l'installation des comités électoraux divise dans le département... Pape Demba Bitèye doit revoir sa copie »

Le président du mouvement Suxali Sine-Saloum And Ak Sénégal a décidé de monter au créneau pour attirer l'attention, dit-il, du président Macky Sall sur les nombreuses frustrations qui sont occasionnées par l'installation des comités électoraux dans le département de Kaolack pour le compte de Benno Bokk Yakaar.

À le croire, les choses sont tellement mal faites que le syndrome des locales pourrait encore frapper devant la porte de la majorité présidentielle à Kaolack lors des législatives.

Selon El Hadj Malick Guèye, « l'heure n'est plus aux tendances politiques, mais force est de constater qu'un groupe d'alliés s'adjuge les postes de responsabilité au détriment des militants de première heure ».

« À Diédieng, des responsables politiques dont mes militants du mouvement Suxali Sine-Saloum And Ak Sénégal sont très remontés. À Ndoffane, Cheikh Ndiaye et Mame Samba Ndiaye qui sont des pionniers sont laissés en rade. À Thiaré, le responsable politique Bamba Mbodj n'a pas été impliqué et enfin à Sibassor, Pape Ibou Ndiaye a été complètement mis au frigo lors de la mise en place du comité électoral de cette commune », a-t-il regretté.

El Hadj Malick Guèye d'inviter l'investi Pape Demba Bitèye et ses alliés à revoir leur copie avant qu'il ne soit trop tard...