Législatives à Kaolack : Abdoulaye Guèye de And Nawlé rejoint Mohamed Ndiaye Rahma.

Le responsable politique de And Nawlé lors des locales, a finalement décidé de retourner au bercail à quelques petits jours des élections.



Abdoulaye Guèye a fait face à la presse suite à un tête-à-tête avec le ministre-conseiller.



Il a ainsi loué les efforts de Mohamed Ndiaye Rahma dans la réussite de toutes les actions de l'Apr et de son responsable moral national, le président Macky Sall.



M. Guèye s'est engagé à battre campagne aux côtés du ministre-conseiller et de faire voter cette liste...